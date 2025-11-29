SÄYÄSÄTTÜRKİYEMÄDÄNİYÄTFİKERBU QIZIQ
Süriyä İzrailneñ Dimäşk yänäşäsendäge höcümen ğayepläde
Tışqı êşlär ministrlığı Bäyt Cingä kergän xärbi berleklär belän tınıç xalıq arasında çıqqan bäreleştä keşelär ülgännän soñ İzrailne “tulı qanlı suğış cinayäte” êşläwdä ğayepläde.
“Törkiyä belän yaqın xezmättäşlek başqarırğa kiräk”
Bu xaqta Germaniyaneñ tışqı êşlär ministrı belderde
Dimäşk cirlegendäge İzrail höcümendä 12 keşe ülde
Bäyt Cin häm yaqın urınnarğa oyıştırılğan höcümnär näticäsendä berniçä ğailä yortsız qalğan
Perunıñ êlekkege däwlät başlığı Pedro Kastilyo 11 yılğa törmägä xökem itelde
Tämäkeneñ êkologik çığımnarı
12 meñ yıldan soñ "yoqıdan uyandı"
Taciqstan belän Äfğanstan çigendä bulğan qorallı höcümdä Qıtay watandaşları da ülgän
Höcüm Taciqstannıñ Xatlon töbägendä Äfğanstannan kilgän granata taşuçı dron tarafınnan yasaldı.
Guterreş Gvineyä-Bisawdağı tüntäreleşne demokratik nigezlärneñ qabul itelmäslek bozıluı dip bäyäläde
Gvineyä häm Senegal arasında tığılıp qalğan Gvineyä-Bisaw 1974nçe yılda Portugaliyädän bäysezlegen alğannan birle dürt tüntäteleş yäşäde
Tramp "narkotiklar äyläneşenä" qarşı Venesuêlada cirdän operatsiya iğlan itte
Ärdoğan Bötendönya sälamätlek saqlaw oyışmasınıñ Awrupa bülägen aldı
Törkiyä Paqıstan belän ênergiya êzläw kileşüen räsmiläşteräçäk
Dominikan narkotiklarğa qarşı köräş öçen AQŞqa üz territoriyäsen qullanırğa röxsät itte
Törkiyä: “İzrail Ğazzädä utnı tuqtatu kileşüen bozunı tuqtatırğa tiyeş”
İzrail Cänindä ike fälästinlene atıp ütergän
00:50
İzrail aylar buyı saq astında totqannan soñ biş totqınnı irekkä cibärde
00:06
Aq Yort yanında milli saqçılarğa ut açıldı
00:30
İzrail köçläre xärbi basqın oyıştırdı
00:38
Gonkongtağı toraqta yanğın çıqtı
00:28
Gonkongta toraq yortlarda çıqqan yanğında ülüçelär sanı 44kä citte, 279 keşene êzlilär
Ärdoğan: 7 trillion dollarlıq xäläl tovar bazarı tarmağınıñ kiläçäge ömetle
Qıtay xalıqara cämäğat’çelekne Ğazzä öçen qatğıy ğamällär başqarırğa çaqırdı
Braziliyäneñ êlekkege ilbaşı Bolsonaru 27 yılğa törmägä kerde
Rusiya Awrupanı AQŞnıñ Ukraina tınıçlıq söyläşülärenä qağılışlı tırışlıqlarına ayaq çaluda ğayepli
Köndälek qısqaça xäbärlär | 28.11.2025
03:07
Törkiyäneñ yuğarı sıynıf uquçıları tarixqa kerde
07:09
Klimat üzgäreşläre konferenśiyäse 2026: Sammit diplomatiyäse häm Törkiyäneñ namzätlege
10:28
Plastik krizisı
07:26
Törki däwlätlär ber älifba häm berdämlek yulında
08:09
Tailand häm İndoneziyada su basu häm cir ubılular yözlärçä keşeneñ ülemenä kiterde
Yuğarı däräcäle AQŞ diplomatı Törkiyägä kilä
“İzrailneñ Ğazzädä xatın-qızlarğa qarata wäxşilege tiyeşle reakśiyane almadı”
Tramp “Möselman qardäşlär”neñ qayber büleklären terrorçı dip tanu turında qarar qabul itte
"Urlanğan 150 yeget arasında balalar da bar"
Süriyä Lazkiyädä terrorçı höcüme planlaştırğan “DEAŞ”lılarnı täêsirsez xälgä kiterde
Nigeriya rekord däräcädäge açlıq belän köräşä
AQŞ, Rusiyä häm Ukraina wäqalätleläre yäşeren söyläşülär ütkärä
Sloveniya xalqınıñ küpçelege êvtanaziya qanunına qarşı tawış birde
İzrail armiyäse Ğazzädä utnı tuqtatu kileşüen bozunı däwam itä
Tramp “Genesis Mission” dip atalğan yasalma intellekt iniśiativası qararnamäsenä qul quydı
Tramptan narkotiklarğa qarşı ülemçel höcümnärneñ qanuni nigezlämäsen açıqlawın sorıylar
Sudan armiyase Operativ yärdäm köçläre höcümen kire qaqtı
İzrail Ğazzädä tağın utnı tuqtatu kileşüen bozğan
Ärdoğan: “Xalıqara cämäğätçelekneñ qatğıy totışı Netanyaxunı tuqtata ala”