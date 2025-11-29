SÄYÄSÄT
TÜRKİYE
MÄDÄNİYÄT
FİKER
BU QIZIQ
Süriyä İzrailneñ Dimäşk yänäşäsendäge höcümen ğayepläde
Tışqı êşlär ministrlığı Bäyt Cingä kergän xärbi berleklär belän tınıç xalıq arasında çıqqan bäreleştä keşelär ülgännän soñ İzrailne “tulı qanlı suğış cinayäte” êşläwdä ğayepläde.
“Törkiyä belän yaqın xezmättäşlek başqarırğa kiräk”
Bu xaqta Germaniyaneñ tışqı êşlär ministrı belderde
Dimäşk cirlegendäge İzrail höcümendä 12 keşe ülde
Bäyt Cin häm yaqın urınnarğa oyıştırılğan höcümnär näticäsendä berniçä ğailä yortsız qalğan
Taciqstan belän Äfğanstan çigendä bulğan qorallı höcümdä Qıtay watandaşları da ülgän
Höcüm Taciqstannıñ Xatlon töbägendä Äfğanstannan kilgän granata taşuçı dron tarafınnan yasaldı.
Guterreş Gvineyä-Bisawdağı tüntäreleşne demokratik nigezlärneñ qabul itelmäslek bozıluı dip bäyäläde
Gvineyä häm Senegal arasında tığılıp qalğan Gvineyä-Bisaw 1974nçe yılda Portugaliyädän bäysezlegen alğannan birle dürt tüntäteleş yäşäde
Perunıñ êlekkege däwlät başlığı Pedro Kastilyo 11 yılğa törmägä xökem itelde
Kastilyo häm yuğarı däräcäle yärdämçeläre 2022nçe yılda Peru säyäsi krizisı waqıtında Kongressnı tarqatu häm xakimiyätne qulğa töşerergä omtılış öçen ğayeple dip tabıldı.
Tämäkeneñ êkologik çığımnarı
12 meñ yıldan soñ "yoqıdan uyandı"
FIKER
İzrailneñ Ğazzädäge genotsidta 100 meñnän artıq fälästinlene üterüe isäplänä
Tikşerenüçelär genotsid waqıtında 112 meñ 69 fälästinleneñ üterelüen farazlıy. Bu san Ğazzä wäqalätleläreneñ räsmi sannarınnan ähämiyätle külämdä artıq.
Könyaq Aziyane qızular häm su basular kötä
Bala tabu tizlegeneñ 1,48gä töşüe arqasında Törkiyä “fäläqät” aldında tora
AB saqlanu citäkçese kisätte: “Awrupa Rusiyäneñ dron höcümnärenä qarşı äzer tügel”
“İzrail haman da Ğazzägä yärdäm kertüne totqarlıy”
İzrailneñ Ğazzädäge genotsidta 100 meñnän artıq fälästinlene üterüe isäplänä
Tikşerenüçelär genotsid waqıtında 112 meñ 69 fälästinleneñ üterelüen farazlıy. Bu san Ğazzä wäqalätleläreneñ räsmi sannarınnan ähämiyätle külämdä artıq.
Könyaq Aziyane qızular häm su basular kötä
Bala tabu tizlegeneñ 1,48gä töşüe arqasında Törkiyä “fäläqät” aldında tora
AB saqlanu citäkçese kisätte: “Awrupa Rusiyäneñ dron höcümnärenä qarşı äzer tügel”
“İzrail haman da Ğazzägä yärdäm kertüne totqarlıy”
Süriyä İzrailneñ Dimäşk yänäşäsendäge höcümen ğayepläde
Tışqı êşlär ministrlığı Bäyt Cingä kergän xärbi berleklär belän tınıç xalıq arasında çıqqan bäreleştä keşelär ülgännän soñ İzrailne “tulı qanlı suğış cinayäte” êşläwdä ğayepläde.
“Törkiyä belän yaqın xezmättäşlek başqarırğa kiräk”
Bu xaqta Germaniyaneñ tışqı êşlär ministrı belderde
Dimäşk cirlegendäge İzrail höcümendä 12 keşe ülde
Bäyt Cin häm yaqın urınnarğa oyıştırılğan höcümnär näticäsendä berniçä ğailä yortsız qalğan
Perunıñ êlekkege däwlät başlığı Pedro Kastilyo 11 yılğa törmägä xökem itelde
Kastilyo häm yuğarı däräcäle yärdämçeläre 2022nçe yılda Peru säyäsi krizisı waqıtında Kongressnı tarqatu häm xakimiyätne qulğa töşerergä omtılış öçen ğayeple dip tabıldı.
Tämäkeneñ êkologik çığımnarı
12 meñ yıldan soñ "yoqıdan uyandı"
Taciqstan belän Äfğanstan çigendä bulğan qorallı höcümdä Qıtay watandaşları da ülgän
Höcüm Taciqstannıñ Xatlon töbägendä Äfğanstannan kilgän granata taşuçı dron tarafınnan yasaldı.
FIKER
İzrailneñ Ğazzädäge genotsidta 100 meñnän artıq fälästinlene üterüe isäplänä
Tikşerenüçelär genotsid waqıtında 112 meñ 69 fälästinleneñ üterelüen farazlıy. Bu san Ğazzä wäqalätleläreneñ räsmi sannarınnan ähämiyätle külämdä artıq.
Könyaq Aziyane qızular häm su basular kötä
Bala tabu tizlegeneñ 1,48gä töşüe arqasında Törkiyä “fäläqät” aldında tora
AB saqlanu citäkçese kisätte: “Awrupa Rusiyäneñ dron höcümnärenä qarşı äzer tügel”
“İzrail haman da Ğazzägä yärdäm kertüne totqarlıy”
İzrailneñ Ğazzädäge genotsidta 100 meñnän artıq fälästinlene üterüe isäplänä
Tikşerenüçelär genotsid waqıtında 112 meñ 69 fälästinleneñ üterelüen farazlıy. Bu san Ğazzä wäqalätleläreneñ räsmi sannarınnan ähämiyätle külämdä artıq.
Könyaq Aziyane qızular häm su basular kötä
Bala tabu tizlegeneñ 1,48gä töşüe arqasında Törkiyä “fäläqät” aldında tora
AB saqlanu citäkçese kisätte: “Awrupa Rusiyäneñ dron höcümnärenä qarşı äzer tügel”
“İzrail haman da Ğazzägä yärdäm kertüne totqarlıy”
Guterreş Gvineyä-Bisawdağı tüntäreleşne demokratik nigezlärneñ qabul itelmäslek bozıluı dip bäyäläde
Gvineyä häm Senegal arasında tığılıp qalğan Gvineyä-Bisaw 1974nçe yılda Portugaliyädän bäysezlegen alğannan birle dürt tüntäteleş yäşäde
Qalğan yazmalar
Gonkong yanğını: qotqaru çaralarınıñ öçence könendä ülüçelär sañı 128 keşe buldı
Cirle matbuğat mäğlümatlarına küra, kim digändä, 280 keşeneñ yuqqa çığuı belderelä.
Şri-lanka, Êndoneziya häm Taylandtağı su basularda 200dän artıq keşe ülde
Qotqaru törkemnäre ut betü, su astında qalğan öylär häm êvakuaśiya êşçänlekläre arqasında qıyınlıq çigä
“Zelenskiy lider bulğanda, Ukraina cirlären birmäyäçäk”
Ukraina liderı Zelenskiynıñ yuğarı däräcäle kiñäşçese Yermak däwlät başlığınıñ il cirlären birmäyäçägen äytte. Kiyev Rusiyäneñ taläplären kire qağa häm AQŞnıñ cirlärdän baş tartunı küzallawçı proyektına rizalaşmıy.
Tramp "narkotiklar äyläneşenä" qarşı Venesuêlada cirdän operatsiya iğlan itte
İlbaşı Tramp AQŞnıñ venesuêlalı narkotik kontrabandasın diñgezdä yuq itä yazuın häm cirdä operatsiyälärne başlarğa planlaştıruın alğa sörä.
Terrorçılar poliśiya xezmätkärlären ütergän
Rumıniya Franśiyäneñ “Mistral” hawa saqlanu sistemaların satıp alu öçen kileşü imzaladı
Gonkongtağı yanğında ülüçelär sanı arta bara, yözlärçä törkem yuğalğan keşelärne êzli
Papa Leo XIV Törkiyädä
“İzrail agressiyäse Fälästinne yuq itmäyäçäk”
Gonkong yanğını: qotqaru çaralarınıñ öçence könendä ülüçelär sañı 128 keşe buldı
Cirle matbuğat mäğlümatlarına küra, kim digändä, 280 keşeneñ yuqqa çığuı belderelä.
Şri-lanka, Êndoneziya häm Taylandtağı su basularda 200dän artıq keşe ülde
Qotqaru törkemnäre ut betü, su astında qalğan öylär häm êvakuaśiya êşçänlekläre arqasında qıyınlıq çigä
“Zelenskiy lider bulğanda, Ukraina cirlären birmäyäçäk”
Ukraina liderı Zelenskiynıñ yuğarı däräcäle kiñäşçese Yermak däwlät başlığınıñ il cirlären birmäyäçägen äytte. Kiyev Rusiyäneñ taläplären kire qağa häm AQŞnıñ cirlärdän baş tartunı küzallawçı proyektına rizalaşmıy.
Terrorçılar poliśiya xezmätkärlären ütergän
Rumıniya Franśiyäneñ “Mistral” hawa saqlanu sistemaların satıp alu öçen kileşü imzaladı
Gonkongtağı yanğında ülüçelär sanı arta bara, yözlärçä törkem yuğalğan keşelärne êzli
Papa Leo XIV Törkiyädä
“İzrail agressiyäse Fälästinne yuq itmäyäçäk”
Könüzäk mäs’älälär
Ärdoğan Bötendönya sälamätlek saqlaw oyışmasınıñ Awrupa bülägen aldı
Törkiyä Paqıstan belän ênergiya êzläw kileşüen räsmiläşteräçäk
Dominikan narkotiklarğa qarşı köräş öçen AQŞqa üz territoriyäsen qullanırğa röxsät itte
Törkiyä: “İzrail Ğazzädä utnı tuqtatu kileşüen bozunı tuqtatırğa tiyeş”
Videolar
İzrail Cänindä ike fälästinlene atıp ütergän
00:50
İzrail Cänindä ike fälästinlene atıp ütergän
00:50
İzrail aylar buyı saq astında totqannan soñ biş totqınnı irekkä cibärde
00:06
İzrail aylar buyı saq astında totqannan soñ biş totqınnı irekkä cibärde
00:06
Aq Yort yanında milli saqçılarğa ut açıldı
00:30
Aq Yort yanında milli saqçılarğa ut açıldı
00:30
İzrail köçläre xärbi basqın oyıştırdı
00:38
İzrail köçläre xärbi basqın oyıştırdı
00:38
Gonkongtağı toraqta yanğın çıqtı
00:28
Gonkongtağı toraqta yanğın çıqtı
00:28
Previous slide
Next slide
Küp uqılğannar
DÖNYA
Gonkongta toraq yortlarda çıqqan yanğında ülüçelär sanı 44kä citte, 279 keşene êzlilär
Xastaxanägä salınğan 45 keşeneñ xäle äle haman awır.
Monda da küz salığız
Ärdoğan: 7 trillion dollarlıq xäläl tovar bazarı tarmağınıñ kiläçäge ömetle
Qıtay xalıqara cämäğat’çelekne Ğazzä öçen qatğıy ğamällär başqarırğa çaqırdı
Braziliyäneñ êlekkege ilbaşı Bolsonaru 27 yılğa törmägä kerde
Rusiya Awrupanı AQŞnıñ Ukraina tınıçlıq söyläşülärenä qağılışlı tırışlıqlarına ayaq çaluda ğayepli
Podkastlar
03:07
Köndälek qısqaça xäbärlär | 28.11.2025
07:09
Törkiyäneñ yuğarı sıynıf uquçıları tarixqa kerde
10:28
Klimat üzgäreşläre konferenśiyäse 2026: Sammit diplomatiyäse häm Törkiyäneñ namzätlege
07:26
Plastik krizisı
08:09
Törki däwlätlär ber älifba häm berdämlek yulında
Previous slide
Next slide
Öyrän
Tailand häm İndoneziyada su basu häm cir ubılular yözlärçä keşeneñ ülemenä kiterde
Yuğarı däräcäle AQŞ diplomatı Törkiyägä kilä
“İzrailneñ Ğazzädä xatın-qızlarğa qarata wäxşilege tiyeşle reakśiyane almadı”
Tramp “Möselman qardäşlär”neñ qayber büleklären terrorçı dip tanu turında qarar qabul itte
"Urlanğan 150 yeget arasında balalar da bar"
Süriyä Lazkiyädä terrorçı höcüme planlaştırğan “DEAŞ”lılarnı täêsirsez xälgä kiterde
Nigeriya rekord däräcädäge açlıq belän köräşä
AQŞ, Rusiyä häm Ukraina wäqalätleläre yäşeren söyläşülär ütkärä
Sloveniya xalqınıñ küpçelege êvtanaziya qanunına qarşı tawış birde
İzrail armiyäse Ğazzädä utnı tuqtatu kileşüen bozunı däwam itä
Tramp “Genesis Mission” dip atalğan yasalma intellekt iniśiativası qararnamäsenä qul quydı
Tramptan narkotiklarğa qarşı ülemçel höcümnärneñ qanuni nigezlämäsen açıqlawın sorıylar
Sudan armiyase Operativ yärdäm köçläre höcümen kire qaqtı
İzrail Ğazzädä tağın utnı tuqtatu kileşüen bozğan
Ärdoğan: “Xalıqara cämäğätçelekneñ qatğıy totışı Netanyaxunı tuqtata ala”
1x
00:00
00:00