Süriyä İzrailneñ Dimäşk yänäşäsendäge höcümen ğayepläde
Tışqı êşlär ministrlığı Bäyt Cingä kergän xärbi berleklär belän tınıç xalıq arasında çıqqan bäreleştä keşelär ülgännän soñ İzrailne “tulı qanlı suğış cinayäte” êşläwdä ğayepläde.
Yuğarı däräcäle AQŞ diplomatı Törkiyägä kilä
Maykl Rigas Berençe İznik şurası qotlawlarında qatnaşaçaq, İstanbulda oçraşular ütkäräçäk, Ğıyraq häm Qodüskä säfär qılaçaq.
Dönyanıñ iñ matur cäyäwle marşrutı: Törkiyäneñ Likiya yulı
Ul Muğlanıñ Fäthiyä rayonınnan alıp Antaliya qalqulıqlarına qadär suzıla
Törkiyä İspaniyä belän bärabärgä uynadı häm FİFA Dönya çempionatında plêy-offqa çıqtı
Törkiyä cıyılma komandası kertkän tuplar İspaniyäneñ saylap alu matçlarında üz qapqalarında kürgän täwge 2 tup ide.
Bursanıñ kaştan tatlısı häm İpsala dögese Awrupa Berlegennän geografik işarät aldı
Törkiyäneñ berlek tarafınnan tanılğan işarät sanı 42 buldı
Törkiyä Dön’ya kuboğına saylap alu matçları qısalarında Bolgariyanı qabul itä
Matç 15 nçe noyabr’dä Bursada uza
Misır üzeneñ zur muzeyın iskitkeç tantana belän açtı
Muzey barı tik ber śivilizaśiyägä qağılışlı dönyadağı iñ zu kollekśiyägä iyä häm 100 meñnän artıq êksponatnı üzenä cıyğan.
Parij grafı Luvr qaraqlarına şäxsän möräcäğat itte: “Bezneñ cäwhärlärebezne kire qaytarığız”
"TRT World Forum" dialog häm ğadellekkä çaqıraçaq
Yasalma fähem "yäşäw öçen köräşä"
Osman Xämdi bäy yasağan portret 1,5 million dollarğa aukśionğa çığarıldı
