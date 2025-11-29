FEATURES DETAIL
Tämäkeneñ êkologik çığımnarı
Tämäke här sulışta keşe organizmın ağulıy, töpçege tabiğatkä zıyan kiterä
12 meñ yıldan soñ "yoqıdan uyandı"
Êfiopiyadağı vulkan kölläre Yämän, Oman, Hindstan häm Paqıstanğa taraldı
Antarktikanıñ êrüe diñgez däräcäseneñ farazlanğannan tağın da kübräk kütärelüenä kiteräçäk
Bozlarnıñ êrüe säbäple diñgez däräcäseneñ uylanğannan tağın da kübräk kütäreläçäge häm tübän urnaşqan şähärlärneñ ğasır axırına qadär qurqınıç hälakät belän oçraşaçağı turında söylänelä.
Dönyanıñ iñ matur cäyäwle marşrutı: Törkiyäneñ Likiya yulı
Ul Muğlanıñ Fäthiyä rayonınnan alıp Antaliya qalqulıqlarına qadär suzıla
İzrail törmälärendäge dähşät
Keşe xoquqların yaqlawçılar axırğı 2 yılda İzrail sağı astında, kimendä 98 fälästinleneñ ğomere özelüen, alarnıñ ülem säbäpläre yäşerelüen häm qorbannarnıñ çın sanı belderelmäwen citkerä.
Törkiyäneñ “Gaziantäp lahmacunı” Awrupa Berlegennän geografik işarät aldı
1 min uqıu
Qıtay kosmik qorallarğa tögällek häm köç birä torğan iyärçen sistemasın êşläp çığardı
1 min uqıu
Misır üzeneñ zur muzeyın iskitkeç tantana belän açtı
3 min uqıu
AQŞ atom-töş qoralların sınıy başlayaçaqmı?
2 min uqıu
Bursanıñ kaştan tatlısı häm İpsala dögese Awrupa Berlegennän geografik işarät aldı
1 min uqıu
