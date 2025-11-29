DÖNYA
Süriyä İzrailneñ Dimäşk yänäşäsendäge höcümen ğayepläde
Tışqı êşlär ministrlığı Bäyt Cingä kergän xärbi berleklär belän tınıç xalıq arasında çıqqan bäreleştä keşelär ülgännän soñ İzrailne “tulı qanlı suğış cinayäte” êşläwdä ğayepläde.
Dimäşk cirlegendäge İzrail höcümendä 12 keşe ülde
Bäyt Cin häm yaqın urınnarğa oyıştırılğan höcümnär näticäsendä berniçä ğailä yortsız qalğan
Taciqstan belän Äfğanstan çigendä bulğan qorallı höcümdä Qıtay watandaşları da ülgän
Höcüm Taciqstannıñ Xatlon töbägendä Äfğanstannan kilgän granata taşuçı dron tarafınnan yasaldı.
Guterreş Gvineyä-Bisawdağı tüntäreleşne demokratik nigezlärneñ qabul itelmäslek bozıluı dip bäyäläde
Gvineyä häm Senegal arasında tığılıp qalğan Gvineyä-Bisaw 1974nçe yılda Portugaliyädän bäysezlegen alğannan birle dürt tüntäteleş yäşäde
Gonkong yanğını: qotqaru çaralarınıñ öçence könendä ülüçelär sañı 128 keşe buldı
Cirle matbuğat mäğlümatlarına küra, kim digändä, 280 keşeneñ yuqqa çığuı belderelä.
Şri-lanka, Êndoneziya häm Taylandtağı su basularda 200dän artıq keşe ülde
Qotqaru törkemnäre ut betü, su astında qalğan öylär häm êvakuaśiya êşçänlekläre arqasında qıyınlıq çigä
Terrorçılar poliśiya xezmätkärlären ütergän
Paqıstandağı waqıyğadan soñ höcümçelärgä qarşı operaśiya başlatıldı
Rumıniya Franśiyäneñ “Mistral” hawa saqlanu sistemaların satıp alu öçen kileşü imzaladı
Gonkongtağı yanğında ülüçelär sanı arta bara, yözlärçä törkem yuğalğan keşelärne êzli
Papa Leo XIV Törkiyädä
Tämäkeneñ êkologik çığımnarı
Süriyä İzrailneñ Dimäşk yänäşäsendäge höcümen ğayepläde
Tışqı êşlär ministrlığı Bäyt Cingä kergän xärbi berleklär belän tınıç xalıq arasında çıqqan bäreleştä keşelär ülgännän soñ İzrailne “tulı qanlı suğış cinayäte” êşläwdä ğayepläde.
Dimäşk cirlegendäge İzrail höcümendä 12 keşe ülde
Bäyt Cin häm yaqın urınnarğa oyıştırılğan höcümnär näticäsendä berniçä ğailä yortsız qalğan
Taciqstan belän Äfğanstan çigendä bulğan qorallı höcümdä Qıtay watandaşları da ülgän
Höcüm Taciqstannıñ Xatlon töbägendä Äfğanstannan kilgän granata taşuçı dron tarafınnan yasaldı.
Guterreş Gvineyä-Bisawdağı tüntäreleşne demokratik nigezlärneñ qabul itelmäslek bozıluı dip bäyäläde
Gvineyä häm Senegal arasında tığılıp qalğan Gvineyä-Bisaw 1974nçe yılda Portugaliyädän bäysezlegen alğannan birle dürt tüntäteleş yäşäde
Gonkong yanğını: qotqaru çaralarınıñ öçence könendä ülüçelär sañı 128 keşe buldı
Cirle matbuğat mäğlümatlarına küra, kim digändä, 280 keşeneñ yuqqa çığuı belderelä.
Şri-lanka, Êndoneziya häm Taylandtağı su basularda 200dän artıq keşe ülde
Qotqaru törkemnäre ut betü, su astında qalğan öylär häm êvakuaśiya êşçänlekläre arqasında qıyınlıq çigä
