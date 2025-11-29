YAÑA SÜRİYÄ
Putin belän äş-Şara Mäskäwdä oçraştı: mönäsäbätlär nığıy
Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin, Mäskäwdäge oçraşular başlanğançı, Süriyä liderı äş-Şarağa Rusiyäneñ tağın da köçle bäyläneşlärgä äzer buluın äytte.
Xälebtäge “SDG” terrorçı höcümendä ike süriyäle ğaskäri üterelde
Süriyä saqlanu ministrlığı “SDG”nıñ tınıç häm xärbi maqsatlarğa qarata höcümnären arttırdığını söyli
BMO ğomum särqatibe Süriyä ilbaşı belän säyäsi küçeş häm regional xezmättäşlek turında söyläşte
BMO ğomum särqatibe Antonio Guterreş Süriyäneñ oyışma belän xezmättäşlekne arttıru yulların qarawçı ike yaq öçen dä faydalı dialog häm kiñ qatnşunıñ ähämiyätenä basım yasadı.
Süriyä citäkçelege Vaşingtonnan sankśiyälärne beterüne sorıy
Süriyä tışqı êşlär ministrı Asaad Xassan äl-Şaybani Vaşingtonğa säfäre waqıtında AQŞ Kongressı äğ’zaları häm däwlät särqatibe Marko Rubio belän oçraşaçaq.
Törkiyä Süriyäneñ Süväyda şähärendäge krizisnıñ çişeleşe planınnan qanäğat
Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı Süväyda öçen äzerlängän plannıñ töbäktäge tınıçlıqnı saqlaw, totrıqlılıqnı täêmin itü häm qabat bäreleş çığunı buldırmawnı maqsat itep quyuın äytte.
Süriyä Äsädtan soñ Üseş fondın ğämälgä kertte
İlbaşı Äxmät äl-Şaraa Süriyä Üseş fondınıñ ilne qabat torğızu öçen ähämiyätle çara wazıyfasın başqaraçağın belderde.
Süriyä “PKK/YPG” terrorçılarına cibärelgän qorallarnı qulğa töşerde
İzrail Kön’yaq Süriyädä köçle hawa häm ciröste höcümnäre başqara
İzrail Dimäşq’ tiräsendäge dron höcümnärendä Süriyä armiyäseneñ 6 xezmätkären üterde
Bötendönya bankı Ğıyraq, Süriyä häm Livan öçen 1 milliard dollardan artıq byudjetnı rasladı
