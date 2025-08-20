SÄYÄSÄTTÜRKİYEMÄDÄNİYÄTFİKERBU QIZIQ
Köndälek qısqaça xäbärlär |20.08.2025
SÄYÄSÄT
İzrail utnı tuqtatu söyläşüläre däwam itügä qaramastan, Ğazzäne basıp alu öçen zapastağı ğäskärilärne xezmätkä çaqıra
20 Avgust 2025

Süriyä häm İzrail räsmi zatları Parijda möhim mäs’älälärgä bağışlanğan söyläşülär ütkärde.

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin belän Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy Ukraina suğışın tuqtatu turında söyläşü öçen yaqında oçraşa alaçaqlar dip belderde.

Fälästin bıyıl “Ğaläm güzäle” maturlıq  bäygesendä berençe tapqır qatnaşıp tarixi adım yasayaçaq.

AQŞta yäşäw xoquqı turında qarar çığarğanda migrantlarnıñ “anti-Amerikan” häm “anti-semitik” qaraşlarğa iyä bulıp-bulmawları  da isäpkä alınaçaq.



