Köndälek qısqaça xäbärlär |20.08.2025

20 Avgust 2025
Süriyä häm İzrail räsmi zatları Parijda möhim mäs’älälärgä bağışlanğan söyläşülär ütkärde.
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin belän Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy Ukraina suğışın tuqtatu turında söyläşü öçen yaqında oçraşa alaçaqlar dip belderde.
Fälästin bıyıl “Ğaläm güzäle” maturlıq bäygesendä berençe tapqır qatnaşıp tarixi adım yasayaçaq.
AQŞta yäşäw xoquqı turında qarar çığarğanda migrantlarnıñ “anti-Amerikan” häm “anti-semitik” qaraşlarğa iyä bulıp-bulmawları da isäpkä alınaçaq.