Ğazzädä balalar su cıya

Ğazzädä Törkiyä oyışmaları yärdäme belän ütkärelgän kümäk tuyda 200 par öyläneşte
Köçle yawım - töşemnär Hormuz utrawı yarların qızıl plyajğa äyländerde
“Bu bezneñ berençe yähüd İlbaşıbız”
"Säyäsätebezdän yıraq tor!"
Ğazzädä dawıl: yort-cirsez fälästinlelärneñ çatırların su bastı
Netanyaxu Bondi qaharmanınıñ yähüd buluın raslarğa mataştı
Braun universitetındağı qorallı höcümdä 2 keşe hälaq bulğan
Waqıyğa şahitı qorallı höcümçene täêsirsez xälgä kiterde
İzraille TV alıp baruçısı meteorolognıñ Ğazzädäge su basu farazına şatlandı
Motorı bozılğan oçqıç Floridada maşina yulına töşep utırdı