TÖRKİ DÖNYA
Tramp Qazaqstan häm Üzbakstan liderları belän küreşte
AQŞ liderı Toqayev häm Mirziyayev belän milliardlağan dollarlık säwdä proyektların söyläşte
FIKER
opinion
Törkiyä “Qanlı Raştua” üterüeneñ 62 yıllığı uñayınnan şähitlärne iskä ala
Küpläp üterü 1963 nçe yılda Kipr töreklärenä qarata başqarıla
Änkarada "Watanğa bağışlanğan ğomer: Mostafa Qırımoğlı” programması ütkärelde
YTBneñ qabul itüendä Qırım törkiläre mädäniyät häm yärdämläşü cämğiyäteneñ oyıştıruçanlığında häm qırım tatar xalqınıñ milli liderı üze dä qatnaşqan "Watanğa bağışlanğan ğomer: Mostafa Qırımoğlı tuğrılıq häm kitap tanıtu programması" ütkärelde
Azärbaycan distä yıllar däwamındağı suğıştan soñ Ärmänstanğa berençe tapqır yağulıq cibärde
Bu ike ilneñ iq’tisadi xezmättäşlekkä taba yasağan siräk adımı bulıp tora.
Bötendönya törek tele ğailäse köne Änkarada qotlandı: "Törekçä – śivilizaśiyäneñ häm üzañnıñ bilgese
UNESCO tarafınnan törki tellärneñ “ğomumkeşelek qimmäte” bularaq raslanuınnan soñ iğlan itelgän 15nçe dekabr "Bötendönya törek tele ğailäse köne” Törek tele cämğiyäteneñ qabul itüendä Änkarada oyıştırılğan xalıqara cıyılış belän täwge tapqır qotlandı
