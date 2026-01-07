FIKER
Ärdoğan Putinğa tınıçlıq söyläşülären Törkiyädä uzdırırğa täqdim itte
Törkiyä liderı ğadel häm totrıqlı solıx belän suğışnı tögälläw tırışlıqlarınıñ qıymmätle buluın söyläde, ike yaq ta fayda küräçäk alannarda alğa kiteş mömkinlegen belderde.
Änkarada "Watanğa bağışlanğan ğomer: Mostafa Qırımoğlı” programması ütkärelde
YTBneñ qabul itüendä Qırım törkiläre mädäniyät häm yärdämläşü cämğiyäteneñ oyıştıruçanlığında häm qırım tatar xalqınıñ milli liderı üze dä qatnaşqan "Watanğa bağışlanğan ğomer: Mostafa Qırımoğlı tuğrılıq häm kitap tanıtu programması" ütkärelde
Bötendönya törek tele ğailäse köne Änkarada qotlandı: "Törekçä – śivilizaśiyäneñ häm üzañnıñ bilgese
UNESCO tarafınnan törki tellärneñ “ğomumkeşelek qimmäte” bularaq raslanuınnan soñ iğlan itelgän 15nçe dekabr "Bötendönya törek tele ğailäse köne” Törek tele cämğiyäteneñ qabul itüendä Änkarada oyıştırılğan xalıqara cıyılış belän täwge tapqır qotlandı