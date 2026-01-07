SÄYÄSÄT
Meksika ilbaşı Venesuêladağı AQŞ xärbi operatsiyäsen ğayepläde
“AQŞnıñ Venesuêlağa tıqşınuı xalıqara xoquqnı bozdı”
Qıtay ilbaşı İrlandiya premyerı belän küreşte
Tramp ilbaşı Maduro häm xatının Venesuêladan mäcbüri alıp çığuların äytte
İlbaşı Tramp däwlät başlığı Maduro häm xatınınıñ Venesuêladan uñışlı AQŞ operatsiyäse belän çığarıluın citkerde. Bu operatsiyä kiñ külämle xärbi höcüm waqıtında tormışqa aşırıla.
Kuba häm Kolumbiya AQŞnıñ Venesuêlağa höcümnären ğayepläde
Latin Amerikası liderları Venesuêladağı AQŞ xärbi çaralarına reaksiyä belderde, xökümät “Tıştan kilüçe xätär xäl” iğlan itte.
AQŞ ilbaşınıñ höcüm turında kisätüennän soñ Karakasta şartlaw tawışları işetelä
Karakasta tönge säğatlärdä işetelgän şartlawlar Vaşingtonnıñ höcüm turında kisätülärennän soñ buldı. Maduro ğayepläwlärne kire qağıp, xezmättäşlekkä çaqırdı.
Zoxran Mamdani, berençe êş könendä ük, İzrail yaqlı qararlarnı ğamäldän çığardı
Nyu-York mêrı, üzennän aldağı wazıyfadaşınıñ İzrail belän bäyle qararların betergännän soñ, sionist dairälär häm İzrail citäkçelennän kilgän tänqıytlärgä qaramastan, kire çigenmäde.
Venesuêla liderı Maduro AQŞ belän citdi söyläşülär ütkärergä äzer
Maduronıñ belderüläre, AQŞ basımınıñ artuına qaramastan, dialogqa açıq buluı turındağı êlekkege yullamaların qabatladı.
Zelenskiy küzläw idäräse başlığı Budanovnı ilbaşı ofısınıñ yaña citäkçese itep bilgeläde
Ukraina ilbaşı, suğışnıñ ähämiyätle mizgelendä, küptänge yärdämçese Andriy Yermak korrupsiya tikşerüe arqasında wazıyfasınnan kitkännän soñ, xärbi küzläw idäräse başlığı Kirilo Budanovnı üz apparatınıñ citäkçese itep bilgeläde.
