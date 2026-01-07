FİKER
Çavuşoğlu AQŞ Kongressındağı Törkiyägä qarata qaraşnıñ aqrınlap yaxşıruın äytte
NATO Parlamentariylär assambleyasınıñ törek wäkillege Waşingtonda ittifaqnıñ köçe, saqlanu säwdäsendäge kirtälär, regional krizislar häm Törkiyäneñ role mäs’älälärendä söyläşülär ütkärde
Zelenskiy küzläw idäräse başlığı Budanovnı ilbaşı ofısınıñ yaña citäkçese itep bilgeläde
Ukraina ilbaşı, suğışnıñ ähämiyätle mizgelendä, küptänge yärdämçese Andriy Yermak korrupsiya tikşerüe arqasında wazıyfasınnan kitkännän soñ, xärbi küzläw idäräse başlığı Kirilo Budanovnı üz apparatınıñ citäkçese itep bilgeläde.