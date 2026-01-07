OPINION DETAIL
“Ğazzädä şartlar haman da naçar”
Bu turıda BMOnıñ Yaqın Könçığıştağı Fälästinle qaçaqlarğa yärdäm itü agentlığı citkerde
“Ğazzädä şartlar haman da naçar”
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Ğazzädä 1000nän artıq awıru êvakuatsiyälänüne kötkändä ülgän
Ğazzädä 18500dän artıq keşe, şul isäptän meñnärçä bala, äle haman çit ildä däwalanu kötä. Wäqalätlelär bu sannıñ tağın da yuğarı buluı turında kisätä.
Ğazzädä 1000nän artıq awıru êvakuatsiyälänüne kötkändä ülgän
Törki däwlätlär ênergetika xezmättäşlegen arttırğanda Törkiyä Xäzär gaz ütkärgeçe öçen adım yasıy
İstanbuldağı regional ênergetika sammitında Änkara Törekmänstan gazın Awrupağa citkerü öçen Xäzär aryağı yünäleş mäs’äläsendä anıq adımnar yasaluın teläde
Törki däwlätlär ênergetika xezmättäşlegen arttırğanda Törkiyä Xäzär gaz ütkärgeçe öçen adım yasıy
Çavuşoğlu AQŞ Kongressındağı Törkiyägä qarata qaraşnıñ aqrınlap yaxşıruın äytte
NATO Parlamentariylär assambleyasınıñ törek wäkillege Waşingtonda ittifaqnıñ köçe, saqlanu säwdäsendäge kirtälär, regional krizislar häm Törkiyäneñ role mäs’älälärendä söyläşülär ütkärde
Çavuşoğlu AQŞ Kongressındağı Törkiyägä qarata qaraşnıñ aqrınlap yaxşıruın äytte
Tayvan: “Qıtay “xärbi operaśiyälär” öçen xärbi köymälären urnaştıra”
Tayvan İlbaşı idaräse ofisı süzçese Karen Kuo Tayvan saqlanu ministrlığı häm başqa iminlek agentlıqlarınıñ Qıtaynıñ êşçänlegen küzätüen häm "wazğiyätne tulısınça abaylawların” äytte
Tayvan: “Qıtay “xärbi operaśiyälär” öçen xärbi köymälären urnaştıra”