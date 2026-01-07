MÄDÄNİYÄT
İran “Mossad” şımçısı sanaluçı keşene ülem cäzasına tarttı
İran, İzrail isemennän alıp barılğan şımçılıq êşlären tuqtatu maqsatı belän, “Mossad” xezmättäşe dip şöbhälänelgän keşelärne qulğa ala häm ülem cäzasına tarta.
İran “Mossad” şımçısı sanaluçı keşene ülem cäzasına tarttı
FIKER
opinion
Misır cıyılma komandası Afrika Millätlär kubogı çirek finalına kütärelde
Möxämmäd Salah östälgän waqıtnıñ soñğı minutında öçençe häm soñğı golnı kertte
Misır cıyılma komandası Afrika Millätlär kubogı çirek finalına kütärelde
Ukraina suğışı tämamlansa da rusiyälelär Qışqı olimpiadada üz illären täq’dim itä almayaçaqlar
Bu xaqta Xalıqara Olimpiya komitetı belderde.
Ukraina suğışı tämamlansa da rusiyälelär Qışqı olimpiadada üz illären täq’dim itä almayaçaqlar
Daniya poçta xezmäte, 400 yıllıq traditsiyägä noqta quyıp, xatlar taşunı tuqtattı.
Bu qarar ildäge xatlar külämeneñ, sifrlı texnologiyälärgä küçü arqasında, kinät kimüe säbäple qabul itelde.
Daniya poçta xezmäte, 400 yıllıq traditsiyägä noqta quyıp, xatlar taşunı tuqtattı.
Törek tele cämğıyäte 2025nçe yılnıñ süzen iğlan itte: "sanlı vöcdan"
Törek tele cämğıyäte bu ğıybaräneñ sanlı çorda vöcdannıñ cawaplılıq häm ğamällärdän yıraqlaşuın, barı tik ber “barmaq belän basuğa” ğına qaytıp qaluın çağıldıruın belderä.
Törek tele cämğıyäte 2025nçe yılnıñ süzen iğlan itte: "sanlı vöcdan"
“Qaraxantäpä” - 2025 yılnıñ iñ möhim arxeologik urını
Şanlıurfa şähärendäge arxeologik urın “Arxeologiya jurnalı”nıñ berençe bitenä urnaştı
“Qaraxantäpä” - 2025 yılnıñ iñ möhim arxeologik urını