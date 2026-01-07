İQTİSAD/ИКЪТИСАД
SÄYÄSÄT
TÜRKİYE
MÄDÄNİYÄT
FİKER
BU QIZIQ
Ekonomi
FIKER
“Törkiyäneň saqlanu êksportı 11 ayda 30 %qa arttı”
Bu xaqta ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan belderde
FIKER
Xäzär neftütkärgeçenä zıyan kilgännän soñ Qazaqstan qara altınnıñ ber öleşen Qıtayğa cibäräçäk
Ukraina terminalğa keşesez hawa apparatı belän höcüm oyıştırğannan soñ Kaşağan nefteneñ ber öleşe täwge tapqır Qıtayğa cibärelä.
Süriyä belän Soğud Ğaräbstanı neft’ häm gaz kileşüläre imzaladılar
AQŞ Rusiyägä qarata sanksiyälärneñ qayberlären yomşarta
Törkiyäneñ saqlanu häm aviaśiya êksportı 11 ayda rekord quyıp 7,4 milliard dollarğa citte
Awrupa Berlege 2027nçe yılğa qadär Rusiyä gazın alunı tuqtataçaq
Xäzär neftütkärgeçenä zıyan kilgännän soñ Qazaqstan qara altınnıñ ber öleşen Qıtayğa cibäräçäk
Ukraina terminalğa keşesez hawa apparatı belän höcüm oyıştırğannan soñ Kaşağan nefteneñ ber öleşe täwge tapqır Qıtayğa cibärelä.
Süriyä belän Soğud Ğaräbstanı neft’ häm gaz kileşüläre imzaladılar
AQŞ Rusiyägä qarata sanksiyälärneñ qayberlären yomşarta
Törkiyäneñ saqlanu häm aviaśiya êksportı 11 ayda rekord quyıp 7,4 milliard dollarğa citte
Awrupa Berlege 2027nçe yılğa qadär Rusiyä gazın alunı tuqtataçaq
Awrupa Berlege Rusiyä aktivların bilgesez waqıtqa qadär xäräkätsez xälgä kitermäkçe
Rusiyä Üzäk bankı tuñdırılğan altivlarnı qullanu planınıñ qanunsız buluın häm moña qatğıy cawap qaytaraçağın citkerä.
Rusiyä Üzäk bankı Awrupa Berlegeneñ tuñdırılğan aktivlarnı tartıp alu planın qanunsız dip bäyäläde
Mäskäw üzäk bankı Ukrainanı finanslaw öçen tuñdırılğan Rusiyä aktivların qullanu täqdimenä qarşı çığaçağın belderde. Monıñ xalıqara xoquqnı bozu buluın söylädelär.
Törki däwlätlär ênergetika xezmättäşlegen arttırğanda Törkiyä Xäzär gaz ütkärgeçe öçen adım yasıy
İstanbuldağı regional ênergetika sammitında Änkara Törekmänstan gazın Awrupağa citkerü öçen Xäzär aryağı yünäleş mäs’äläsendä anıq adımnar yasaluın teläde
AQŞ Rusiyä ênergiyä ağımnarın qabat açarğa täqdim itä
“The Wall Street Journal” plannıñ tuñdırılğan Rusiyä aktivların qabat tözü öçen qullanunı häm AQŞ firmalarına Rusiyäneñ ähämiyätle tarmaqlarına ireşüen täêmin itüne küzallawın citkerde.
Xäzär neftütkärgeçenä zıyan kilgännän soñ Qazaqstan qara altınnıñ ber öleşen Qıtayğa cibäräçäk
Ukraina terminalğa keşesez hawa apparatı belän höcüm oyıştırğannan soñ Kaşağan nefteneñ ber öleşe täwge tapqır Qıtayğa cibärelä.
Süriyä belän Soğud Ğaräbstanı neft’ häm gaz kileşüläre imzaladılar
AQŞ Rusiyägä qarata sanksiyälärneñ qayberlären yomşarta
Törkiyäneñ saqlanu häm aviaśiya êksportı 11 ayda rekord quyıp 7,4 milliard dollarğa citte
Awrupa Berlege 2027nçe yılğa qadär Rusiyä gazın alunı tuqtataçaq
Xäzär neftütkärgeçenä zıyan kilgännän soñ Qazaqstan qara altınnıñ ber öleşen Qıtayğa cibäräçäk
Ukraina terminalğa keşesez hawa apparatı belän höcüm oyıştırğannan soñ Kaşağan nefteneñ ber öleşe täwge tapqır Qıtayğa cibärelä.
Süriyä belän Soğud Ğaräbstanı neft’ häm gaz kileşüläre imzaladılar
AQŞ Rusiyägä qarata sanksiyälärneñ qayberlären yomşarta
Törkiyäneñ saqlanu häm aviaśiya êksportı 11 ayda rekord quyıp 7,4 milliard dollarğa citte
Awrupa Berlege 2027nçe yılğa qadär Rusiyä gazın alunı tuqtataçaq
tağın kübräk yöklä
1x
00:00
00:00