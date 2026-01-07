İQTİSAD/ИКЪТИСАД

Ekonomi

“Törkiyäneň saqlanu êksportı 11 ayda 30 %qa arttı”
Bu xaqta ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan belderde
“Törkiyäneň saqlanu êksportı 11 ayda 30 %qa arttı”
FIKER
opinion
Awrupa Berlege Rusiyä aktivların bilgesez waqıtqa qadär xäräkätsez xälgä kitermäkçe
Rusiyä Üzäk bankı tuñdırılğan altivlarnı qullanu planınıñ qanunsız buluın häm moña qatğıy cawap qaytaraçağın citkerä.
Awrupa Berlege Rusiyä aktivların bilgesez waqıtqa qadär xäräkätsez xälgä kitermäkçe
Rusiyä Üzäk bankı Awrupa Berlegeneñ tuñdırılğan aktivlarnı tartıp alu planın qanunsız dip bäyäläde
Mäskäw üzäk bankı Ukrainanı finanslaw öçen tuñdırılğan Rusiyä aktivların qullanu täqdimenä qarşı çığaçağın belderde. Monıñ xalıqara xoquqnı bozu buluın söylädelär.
Rusiyä Üzäk bankı Awrupa Berlegeneñ tuñdırılğan aktivlarnı tartıp alu planın qanunsız dip bäyäläde
Törki däwlätlär ênergetika xezmättäşlegen arttırğanda Törkiyä Xäzär gaz ütkärgeçe öçen adım yasıy
İstanbuldağı regional ênergetika sammitında Änkara Törekmänstan gazın Awrupağa citkerü öçen Xäzär aryağı yünäleş mäs’äläsendä anıq adımnar yasaluın teläde
Törki däwlätlär ênergetika xezmättäşlegen arttırğanda Törkiyä Xäzär gaz ütkärgeçe öçen adım yasıy
AQŞ Rusiyä ênergiyä ağımnarın qabat açarğa täqdim itä
“The Wall Street Journal” plannıñ tuñdırılğan Rusiyä aktivların qabat tözü öçen qullanunı häm AQŞ firmalarına Rusiyäneñ ähämiyätle tarmaqlarına ireşüen täêmin itüne küzallawın citkerde.
AQŞ Rusiyä ênergiyä ağımnarın qabat açarğa täqdim itä