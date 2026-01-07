İQTISAD
Altın bäyäse täwge tapqır 4500 dollardan arttı
Geosäyäsi häm iqtisadi bilgesezleklär arqasında altın häm kömeş bäyäläre tarixtağı iñ yuğarı noqtasına citte.
FIKER
Ğiraq-Törkiyä ütkärgeçennän qabat neft qudırıla başlandı
Alparslan Bayraktar Törkiyädäge 2023nçe yılnıñ 6nçı fevral cirteträwlärennän soñ yabılğan ütkärgeçneñ qabat êşli başlawın rasladı
İlbaşı Ärdoğan “Togg T10F”ne tantanalı räweştä qabul itte
İzrail AQŞ tülägän 500 million dollarğa AQŞta êşlängän hawada yağulıq küçerü tankerları ala
Törkiyä berençe yartıyıllıqta 6,3 milliard dollar turıdan-turı çit il investiśiyälären cälep itte
İlbaşı Ärdoğan İstanbulda “Togg”nıñ yaña T10F modelen sınap qarawda qatnaştı
Altın bäyäläre, geosäyäsi kiyerenkeleklär säbäple, yaña rekord yasadı
Altın ğına tügel, kömeş bäyäläre dä AQŞ belän Venesuêla arasındağı kiyerenkelek häm AQŞ federal rezerv sistemasınıñ prosentlarnı kimetüen kötü säbäple yaña rekord däräcägä citte.
Yaponiya säwdä mönäsäbätlären tiränäytü öçen Merkosur belän strategik partnyerlıq urnaştırdı
Partnyerlıq tışqı êşlär häm iq’tisad ministrlıqları arasında daimi oçraşular ütkärüne küzdä tota.
“Törek hawa yulları” “Air Europa” aviakompaniyäsennän 355 million dollar külämendä akśiya satıp aldı
Aviakompaniya bu xaqta pänceşämbe könne yasağan belderüendä citkerde.
Rusiya AQŞ belän “Putin–Tramp tunnele” proyektı turında söyläşülär başlanuın belderde
Rusiya ilbaşınıñ iq’tisadi mäs’älälärdän cawaplı maxsus wäkile Bering buğazı astınnan ütäçäk timer yul tunnelen tözüneñ Rusiya belän AQŞnıñ iq’tisadi üseşenä öleş kertäçägen belderde.
İran häm Rusiyä İranda 4 atom-töş êlektrostanśiyäsen tözü öçen 25 milliard dollarlıq kileşü imzaladı
Kileşügä kürä, dürt yaña atom-töş blokınıñ härberse 1,255 megawatt köçkä iyä bulaçaq, planlaştırılğan tuplam êlektr citeşterelüe 5,020 megawatt
