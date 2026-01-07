ĞAZZÄ SUĞIŞI

ĞAZZÄ SUĞIŞI

İzrail saqlanu ministrı Ğazzädäge genotsidnı qabat başlaw belän yanadı
İzrail saqlanu ministrı İsrail Kats, “Xamas”nıñ utnı tuqtatu kileşüen ütämäwe oçrağında, izraille xärbi köçlärneñ “Xamas”nı izü planı”n äzerläwen äytte.
İzrail saqlanu ministrı Ğazzädäge genotsidnı qabat başlaw belän yanadı
OPINION
opinion
Törkiyä, Misır, Qatar häm AQŞ Ğazzädä utnı tuqtatu kileşüen imzaladı
AQŞ ilbaşı Tramp, İzrail belän “Xamas” totıqlarnı almaşqannan soñ, Ğazzädä utnı tuqtatu turındağı dokumentnı töbäk liderları belän bergä imzalawın “Yaqın Könçığış öçen zur kön” dip bäyäläde.
Törkiyä, Misır, Qatar häm AQŞ Ğazzädä utnı tuqtatu kileşüen imzaladı
Ärdoğan häm başqa bik küp dönya liderı Ğazzä tınıçlıq sammitında qatnaşu öçen Misırğa kilde
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Misır däwlät başlığı Abdelfattax äl-Sisi häm AQŞ liderı Donald Trampnıñ çaqıruı buyınça Şarm äl-Şäyexqa yul tottı.
Ärdoğan häm başqa bik küp dönya liderı Ğazzä tınıçlıq sammitında qatnaşu öçen Misırğa kilde
Awrupa Berlege Ğazzä çigen küzätü missiyäsen qabat başlayaçaq
27 ildän toruçı blok 2005nçe yılda Räfax çik qapqasın küzätü öçen ber tınıçlıq missiyäse tözede, tik ul 2 yıldan soñ tuqtalıp qaldı.
Awrupa Berlege Ğazzä çigen küzätü missiyäsen qabat başlayaçaq
İran Misırdağı Ğazzä sammitında qatnaşmayaçaq
İran tışqı êşlär ministrlığı Tährannıñ, şulay da, İzrailneñ Ğazzädäge genotsidın beterü häm fälästinlelärnen üz kiläçäklären üzläre tözü xaqın yawlaw mäsäläsendä barlıq omtılışlarnı yaqlawın citkerde.
İran Misırdağı Ğazzä sammitında qatnaşmayaçaq
Utnı tuqtatu kileşüe qısalarında 1968 fälästinle totıqlı irekkä cibäreläçäk
“Xamas”, Ğazzä utnı tuqtatu kielşüe qısalarında, täwge cide izraille äsirne Qızıl Xacğa tapşırdı.
Utnı tuqtatu kileşüe qısalarında 1968 fälästinle totıqlı irekkä cibäreläçäk