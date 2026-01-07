ĞAZZÄ SUĞIŞI
İzrail saqlanu ministrı Ğazzädäge genotsidnı qabat başlaw belän yanadı
İzrail saqlanu ministrı İsrail Kats, “Xamas”nıñ utnı tuqtatu kileşüen ütämäwe oçrağında, izraille xärbi köçlärneñ “Xamas”nı izü planı”n äzerläwen äytte.
Tramp Ğazzädäge suğışnıñ betüen söyläde häm Törkiyäneñ utnı tuqtatu prośessındağı rolen maqtadı
AQŞ liderı: “İlbaşı Ärdoğan iskitkeç keşe. Çınnan da bik nıq yärdäm itte, çönki bik xörmätle şäxes”,-dide
Amerika xärbiläre Ğazzä kileşüeneñ tormışqa aşırıluın küzätü öçen İzrailgä kilde
Törmädäge lider Marvan Barguti Fälästin mäs'äläse öçen nigä bik ähämiyätle?
Ärdoğan diplomatiyäse belän tözelgän kileşü: Törkiyä Ğazzädäge solıxqa niçek yünäleş birde
Ärdoğan Ğazzädä genotsidnıñ qabatlanuınıñ “tüläwe awır” bulaçağı turında kisätte
Törkiyä, Misır, Qatar häm AQŞ Ğazzädä utnı tuqtatu kileşüen imzaladı
AQŞ ilbaşı Tramp, İzrail belän “Xamas” totıqlarnı almaşqannan soñ, Ğazzädä utnı tuqtatu turındağı dokumentnı töbäk liderları belän bergä imzalawın “Yaqın Könçığış öçen zur kön” dip bäyäläde.
Ärdoğan häm başqa bik küp dönya liderı Ğazzä tınıçlıq sammitında qatnaşu öçen Misırğa kilde
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Misır däwlät başlığı Abdelfattax äl-Sisi häm AQŞ liderı Donald Trampnıñ çaqıruı buyınça Şarm äl-Şäyexqa yul tottı.
Awrupa Berlege Ğazzä çigen küzätü missiyäsen qabat başlayaçaq
27 ildän toruçı blok 2005nçe yılda Räfax çik qapqasın küzätü öçen ber tınıçlıq missiyäse tözede, tik ul 2 yıldan soñ tuqtalıp qaldı.
İran Misırdağı Ğazzä sammitında qatnaşmayaçaq
İran tışqı êşlär ministrlığı Tährannıñ, şulay da, İzrailneñ Ğazzädäge genotsidın beterü häm fälästinlelärnen üz kiläçäklären üzläre tözü xaqın yawlaw mäsäläsendä barlıq omtılışlarnı yaqlawın citkerde.
Utnı tuqtatu kileşüe qısalarında 1968 fälästinle totıqlı irekkä cibäreläçäk
“Xamas”, Ğazzä utnı tuqtatu kielşüe qısalarında, täwge cide izraille äsirne Qızıl Xacğa tapşırdı.
