FİKER
“ĞAZZÄDÄ ŞARTLAR HAMAN DA NAÇAR”
Bu turıda BMOnıñ Yaqın Könçığıştağı Fälästinle qaçaqlarğa yärdäm itü agentlığı citkerde
SÄYÄSÄT
TÜRKİYE
MÄDÄNİYÄT
BU QIZIQ
Bügenge kön tärtibe
Ğazzädä 1000nän artıq awıru êvakuatsiyälänüne kötkändä ülgän
Ğazzädä 18500dän artıq keşe, şul isäptän meñnärçä bala, äle haman çit ildä däwalanu kötä. Wäqalätlelär bu sannıñ tağın da yuğarı buluı turında kisätä.
Törki däwlätlär ênergetika xezmättäşlegen arttırğanda Törkiyä Xäzär gaz ütkärgeçe öçen adım yasıy
İstanbuldağı regional ênergetika sammitında Änkara Törekmänstan gazın Awrupağa citkerü öçen Xäzär aryağı yünäleş mäs’äläsendä anıq adımnar yasaluın teläde
Çavuşoğlu AQŞ Kongressındağı Törkiyägä qarata qaraşnıñ aqrınlap yaxşıruın äytte
NATO Parlamentariylär assambleyasınıñ törek wäkillege Waşingtonda ittifaqnıñ köçe, saqlanu säwdäsendäge kirtälär, regional krizislar häm Törkiyäneñ role mäs’älälärendä söyläşülär ütkärde
Tayvan: “Qıtay “xärbi operaśiyälär” öçen xärbi köymälären urnaştıra”
Tayvan İlbaşı idaräse ofisı süzçese Karen Kuo Tayvan saqlanu ministrlığı häm başqa iminlek agentlıqlarınıñ Qıtaynıñ êşçänlegen küzätüen häm "wazğiyätne tulısınça abaylawların” äytte
“MOZAMBIKTA 300 MEÑ KEŞE YORTSIZ”
Bu xaqta BMOnıñ Qaçaqlar yuğarı komissarlığı citkerde
BÜGENGE KÖN TÄRTIBE
İzrailneñ Ğazzädäge genotsidta 100 meñnän artıq fälästinlene üterüe isäplänä
Könyaq Aziyane qızular häm su basular kötä
Bala tabu tizlegeneñ 1,48gä töşüe arqasında Törkiyä “fäläqät” aldında tora
“İzrail haman da Ğazzägä yärdäm kertüne totqarlıy”
Bu xaqta BMO belderde
İran İlbaşı tiz arada yañğır yawmağan oçraqta Tähran êvakuaśiyälänä alına, dip kisätte
Mäsud Päzäşkiyan, Tähran susaqlağıçlarınıñ soñğı ğasırnıñ iñ tübän däräcäsenä citüenä basım yasap, yañğır yawmağan oçraqta su çikläwläre häm xätta êvakuaśiyä qotılğısız bula alaçaq, dip kisätte
Dipfeyktan saqlanu çarası
Daniya dipfeyk videoların tıyuçı qanun çığarırğa äzerlänä
Xaräbälär arasındağı iman: Ğazzädä 24 yıl yäşägän törek xatın-qızı
Käwsär Yılmaz Jarada Ğazzädä yäşäwçe fälästinlelärneñ här suğıştan soñ ayaqlarına kütärelülären assızıqlap: “Ğazzälelär üzlären qabat torğızunı bik yaxşı belä”,-di.
Otorbayev: Törkiyäneñ awazı töbäklär häm mädäniyätlar arasında küper barlıqqa kiterä
Qırğızstannıñ êlekkege xökümät başlığı Coomart Otorbayev “TRT World Forum”da çığış yasadı häm Törkiyäneñ diplomatik aradaşçı bularaq yoğıntısı artuın, Awrupa belän Aziya arasında küper rolen başqaruın assızıqladı.
Parij grafı Luvr qaraqlarına şäxsän möräcäğat itte: “Bezneñ cäwhärlärebezne kire qaytarığız”
Jan d'Orleans, Luvrnı basqannan soñ, wäqalätlelärne wayımsızlıq öçen cäzalandırırğa çaqıra häm gäwhärlärne, qayçandır däw äniläreneke bulğan qıymmätle äyberlärne kire kitersennär öçen qaraqlarğa yalwara.
AQŞ HÄM HINDSTAN YAÑA STRATEGIK QISA ASTINDA 10 YILLIQ SAQLANU KILEŞÜEN IMZALADI
İke il regional tınıçlıq, xärbi xezmättäşlek häm urtaq iminlek yöklämälärenä yünälgän ozaq waqıtlı saqlanu qısasında kileşte.
Küp uqılğan avtorlar
Törkiyä - Süriyä tranzit koridorı kiläse yıl açılaçaq
2 min uqıu
Li Qiang: “Qıtay Awstraliyä belän "strategik urtaqlıqnı” üsterergä äzer
2 min uqıu
Maduro AQŞqa möräcäğät itte: “Duamal suğış çıqmasın zinhar”
4 min uqıu
İrlandiyaneñ xalıqara tawışı kem bulaçaq?
2 min uqıu
AWRUPA BERLEGE RUSIYÄNEÑ HINDSTAN HÄM QITAYDAĞI BANKLARI HÄM OYIŞMALARINA QARATA SANKŚIYÄLÄR KERTTE
Pekin Awrupa Berlegeneñ Qıtaydağı şirkätlärgä qarata sankśiyälären ğayepläde häm Ukraina krizisına qatnaşı bulmawın assızıqladı.
1x
00:00
00:00