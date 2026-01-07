FİKER
“Ğazzädä şartlar haman da naçar”
Bügenge kön tärtibe
Ğazzädä 1000nän artıq awıru êvakuatsiyälänüne kötkändä ülgän
Törki däwlätlär ênergetika xezmättäşlegen arttırğanda Törkiyä Xäzär gaz ütkärgeçe öçen adım yasıy
Çavuşoğlu AQŞ Kongressındağı Törkiyägä qarata qaraşnıñ aqrınlap yaxşıruın äytte
Tayvan: “Qıtay “xärbi operaśiyälär” öçen xärbi köymälären urnaştıra”
“Mozambikta 300 meñ keşe yortsız”
BÜGENGE KÖN TÄRTIBE
İzrailneñ Ğazzädäge genotsidta 100 meñnän artıq fälästinlene üterüe isäplänä
Könyaq Aziyane qızular häm su basular kötä
Bala tabu tizlegeneñ 1,48gä töşüe arqasında Törkiyä “fäläqät” aldında tora
“İzrail haman da Ğazzägä yärdäm kertüne totqarlıy”
İran İlbaşı tiz arada yañğır yawmağan oçraqta Tähran êvakuaśiyälänä alına, dip kisätte
Dipfeyktan saqlanu çarası
Xaräbälär arasındağı iman: Ğazzädä 24 yıl yäşägän törek xatın-qızı
Otorbayev: Törkiyäneñ awazı töbäklär häm mädäniyätlar arasında küper barlıqqa kiterä
Parij grafı Luvr qaraqlarına şäxsän möräcäğat itte: “Bezneñ cäwhärlärebezne kire qaytarığız”
AQŞ häm Hindstan yaña strategik qısa astında 10 yıllıq saqlanu kileşüen imzaladı
Küp uqılğan avtorlar
Awrupa Berlege Rusiyäneñ Hindstan häm Qıtaydağı bankları häm oyışmalarına qarata sankśiyälär kertte