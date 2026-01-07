FEATURES DETAIL
“Qaraxantäpä” - 2025 yılnıñ iñ möhim arxeologik urını
Şanlıurfa şähärendäge arxeologik urın “Arxeologiya jurnalı”nıñ berençe bitenä urnaştı
Dönyanıñ iñ matur cäyäwle marşrutı: Törkiyäneñ Likiya yulı
Antarktikanıñ êrüe diñgez däräcäseneñ farazlanğannan tağın da kübräk kütärelüenä kiteräçäk
İzrail törmälärendäge dähşät
Bursanıñ kaştan tatlısı häm İpsala dögese Awrupa Berlegennän geografik işarät aldı
12 meñ yıldan soñ "yoqıdan uyandı"
İtaliya aş-suları YUNESKO isemlegendä
İtaliya xökümäte äytüençä bu isemlekkä böten ber millätneñ aş-suları berençe tapqır kertelgän
Ğazzädä distälägän par öçen kümäk tuy uzdı
Xan-Yunıstağı cimereklär arasında 54 par öyläneşte
Törek kuxnyasınıñ iñ üzençälekle tradiśiyäläreneñ berse - qışqa äzerlek
Qışqa äzerlek - böten ğailälär häm kürşelär bergä cıyılğan mädäni çara
Tämäkeneñ êkologik çığımnarı
Tämäke här sulışta keşe organizmın ağulıy, töpçege tabiğatkä zıyan kiterä
Dönyanıñ iñ matur cäyäwle marşrutı: Törkiyäneñ Likiya yulı
Antarktikanıñ êrüe diñgez däräcäseneñ farazlanğannan tağın da kübräk kütärelüenä kiteräçäk
