“Qaraxantäpä” - 2025 yılnıñ iñ möhim arxeologik urını
Şanlıurfa şähärendäge arxeologik urın “Arxeologiya jurnalı”nıñ berençe bitenä urnaştı
İtaliya aş-suları YUNESKO isemlegendä
İtaliya xökümäte äytüençä bu isemlekkä böten ber millätneñ aş-suları berençe tapqır kertelgän
Ğazzädä distälägän par öçen kümäk tuy uzdı
Xan-Yunıstağı cimereklär arasında 54 par öyläneşte
Törek kuxnyasınıñ iñ üzençälekle tradiśiyäläreneñ berse - qışqa äzerlek
Qışqa äzerlek - böten ğailälär häm kürşelär bergä cıyılğan mädäni çara
Tämäkeneñ êkologik çığımnarı
Tämäke här sulışta keşe organizmın ağulıy, töpçege tabiğatkä zıyan kiterä
