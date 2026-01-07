DÖNYA
İran “Mossad” şımçısı sanaluçı keşene ülem cäzasına tarttı
İran, İzrail isemennän alıp barılğan şımçılıq êşlären tuqtatu maqsatı belän, “Mossad” xezmättäşe dip şöbhälänelgän keşelärne qulğa ala häm ülem cäzasına tarta.
FIKER
Yaponiya prem’yer-ministrı Qıtay belän söyläşülär alıp baru çaqıruın yañarttı
İke il arasında kiyerenkelek däwam itä.
Venesuêla ilbaşı sarayı tiräsendä şartlaw häm atqan tawışlar
Yaponiyädä cir teträgän
Si Cinpiñ AQŞnıñ Venesuêlağa höcüme waqıtındağı despotlıq ğamälläre turında kisätte
“Miña yala yağunı tuqtatığız”
Süriyä terrorçı höcümnärennän soñ Xäleb aêroportında oçışlarnı tuqtatıp tora
Süriyä aviatsiya wäqalätleläre Xälebtäge höcümnärdän soñ oçışlarnı 24 säğatkä ğamäldän çığardı.
Şveyśariyäle wäqalätlelär yanğan obyektta kontrol bulmawın qabul itte
Krans-Montanadağı tönge klubnıñ 40 keşeneñ ülemenä häm 116 keşeneñ cäräxätlänüenä kitergän yanğınnan alda 5 yıl kontrol itelmäwe açıqlandı.
İzrail köçläre Süriyäneñ Kuneytra awıl cirlegenä basqınnar oyıştırğan
Bu xaqta cirle media xäbär itä.
Paqıstanda bulğan şartlawlarda 2 keşe ülde, 25e yaralandı
Axırğı höcümnär Xayber-Paxtunxva töbägendä 4 politsiya xezmätkäreneñ üterelüennän soñ ber kön ütkäç buldı.
Tokiodağı auktsionda ber balıq 3,2 million dollarğa satıldı
243 kilolı zäñgär qanatlı tuneś Yaponiyanıñ tönyaq-könçığış yarları tiräsendä êläkterelä häm populyar suşi restoran çılbırın totuçı şirkätkä satıla.
