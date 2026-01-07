SÄYÄSÄTTÜRKİYEMÄDÄNİYÄTFİKERBU QIZIQ
İran “Mossad” şımçısı sanaluçı keşene ülem cäzasına tarttı
İran, İzrail isemennän alıp barılğan şımçılıq êşlären tuqtatu maqsatı belän, “Mossad” xezmättäşe dip şöbhälänelgän keşelärne qulğa ala häm ülem cäzasına tarta.
“AQŞnıñ Venesuêlağa tıqşınuı xalıqara xoquqnı bozdı”
“Qaraxantäpä” - 2025 yılnıñ iñ möhim arxeologik urını
İtaliya aş-suları YUNESKO isemlegendä
Süriyä terrorçı höcümnärennän soñ Xäleb aêroportında oçışlarnı tuqtatıp tora
Süriyä aviatsiya wäqalätleläre Xälebtäge höcümnärdän soñ oçışlarnı 24 säğatkä ğamäldän çığardı.
Meksika ilbaşı Venesuêladağı AQŞ xärbi operatsiyäsen ğayepläde
İlbaşı Şeynbaum Meksika cirlärendä oxşaş tıqşınu ixtimalın kire qaqtı.
Misır cıyılma komandası Afrika Millätlär kubogı çirek finalına kütärelde
Möxämmäd Salah östälgän waqıtnıñ soñğı minutında öçençe häm soñğı golnı kertte
Şveyśariyäle wäqalätlelär yanğan obyektta kontrol bulmawın qabul itte
Krans-Montanadağı tönge klubnıñ 40 keşeneñ ülemenä häm 116 keşeneñ cäräxätlänüenä kitergän yanğınnan alda 5 yıl kontrol itelmäwe açıqlandı.
Qalğan yazmalar
Qıtay ilbaşı İrlandiya premyerı belän küreşte
Si Cinpiñ AQŞnıñ Venesuêlağa höcüme waqıtındağı despotlıq ğamälläre turında kisätte
“Miña yala yağunı tuqtatığız”
“İlbaşın irekkä cibäregez”
İrandağı protestlarda kim digändä 16 keşe üterelde
Andjelina Djoli “Räfax” çik buyı qapqasına kilde
00:32
İzrail xärbiläre Ğazzägä taba ut açqanda bäyräm itä
00:20
Tramp Petronıñ k*ten saqlawı kiräklegen äytte
00:49
Aq Yort qulğa alınğan Maduro videosın urtaqlaştı
00:11
Djeki Çan: “Biredä balalar üsmi”
00:36
İzrail Ğazzädä tağın öç fälästinlene üterde
“Venesuêladağı höcümnärdä kim digändä 40 keşe ülde”
Törkiyä Yämändäge Şuranıñ totrıqlılıq urnaştıru tırışlıqlarınnan qanäğat
“Venesuêlada säyäsi üzgäreşkä qadär ilne AQŞ citäkläyäçäk”
AQŞnıñ Venesuêlağa operaŝiyase reakŝiya cıya
Köndälek qısqaça xäbärlär |7.01.2026
04:01
Bal qortlarınıñ kümäk üleme êkosistemanı boza
06:56
Yaña qıyu dönya: yasalma aqıl belän idarä itü
05:12
Salep: Ğosmanlıdan bügenge köngä qädärge qış äkiyäte
10:11
Törek kuxnyasınıñ iñ üzençälekle tradiśiyäläreneñ berse - qışqa äzerlek
09:04
